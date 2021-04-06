Другий рік поспіль в Білому домі скасовують Великоднє катання яєць. Байдени провели віртуальне святкування

Через пандемію коронавірусу, в Білому домі США другий рік поспіль не проводять традиційне Великоднє катання яєць. Зазвичай, святкування, яке організовують на галявині оселі першої родини США, відвідують більше 30 000 гостей.

Цю Великодню традицію започаткував президент США Рутерфорд Геєс в 1878 році.

Все ж, Великодній зайчик завітав до Білого дому. Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден звернулись до американців з балкону резиденції. Роль Великоднього зайця зіграв військовий помічник президента лейтенант-полковник ВПС США Брендон Уестлінг.

«Ми з нетерпінням очікуємо на наступний рік, коли Білий дім задзвеленить від радощі на свято і знову відбудеться Великоднє катання яєць, з Божою поміччю», - сказав Байден.

Замість Катання яєць, цього року подружжя Байденів надіслало сувенірні святкові яйця до місць вакцинацій та лікарень.

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