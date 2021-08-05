5 серпня - День пам‘яті жертв сталінського терору

5 серпня - Міжнародний день пам‘яті жертв «Великого терору» 1937-1938 років. В цей день в 1937 році вступила в дію постанова ЦК Політбюро СРСР «Про антирадянські елементи», що вважається символічним початком сталінських «чисток».

«У 1937-1938 роках комуністичний режим перетворив Україну фактично на «фабрику смерті», - йдеться на сторінці Національного інституту пам‘яті України.

В Україні за цей час майже 200 тисяч осіб було засуджено сталінським режимом, з них практично третину розстріляно, а решту ув’язнено чи репресовано до таборів, згідно з даними Інституту.

Загалом, за два з половиною роки, «понад мільйон людей були заарештовані, відправлені до гулагів, піддані тортурам, або вбиті сталінським режимом». Про це нагадав Патрік Кнапп, радник з питань прав людини Посольства США у своєму відеозверненні до Дня пам‘яті жертв «Великого терору».

«Вшановуючи пам’ять жертв жорстокого комуністичного режиму, ми маємо зробити усе можливе, щоб такі злочини проти людяності ніколи не повторилися», - йдеться у зверненні, розміщеному в соцмедіа.

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