Верховна Рада відмовилася скасувати карантин вихідного дня

В українському парламенті забракло голосів, щоб рекомендувати Урядові скасувати так званий «карантин вихідного дня». За проект відповідної постанови проголосувало лише 149 народних депутатів, тоді як для ухвалення рішення необхідно щонайменше 226 голосів.

При цьому під час обговорення представники більшості фракцій жорстко критикували запроваджений Урядом «локдаун у вихідні», називаючи рішення непродуманим та неефективним.

Голосуванню передував звіт у парламенті прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Очільник Уряду наполягав, що додаткові карантинні обмеження у вихідні дні необхідні, аби зменшити кількість соціальних контактів і в такий спосіб перервати ланцюг зараження на COVID-19. Інакше, заявив прем’єр, «позначку в 20 тисяч захворілих щодня ми можемо перетнути вже за 3 тижні».

Шмигаль також наголосив: альтернативою «карантину вихідного дня» є лише повна зупинка економіки. «Якщо не вживати заходів, то вже за місяць у нас можуть закінчитись ліжко-місця, і тоді шлях буде тільки один: це жорсткий карантин аж до повного локдауну», – застеріг прем’єр з трибуни Верховної Ради.

Словесні баталії під куполом парламенту проходили на тлі гучних протестів під його стінами. Від самого ранку урядовий квартал заблокували мітингувальники. На велелюдний мітинг зійшлися представники малого та середнього бізнесу, які вимагали скасувати запроваджений Урядом «карантин вихідного дня». Адже як твердять дрібні підприємці, саме на вікенд припадає левова частка заробітків, тож рішення Кабміну – вважають вони – знищить їхній бізнес.

А тим часом за минулу добу в Україні сталося майже 12 тисяч заражень COVID-19. Антирекорд – 12,5 тисячі випадків – був зафіксований минулої п'ятниці.

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