На Гаваях тривають пошуки ще одного потерпілого в аварії гелікоптера

Пошукові служби продовжують шукати сьомого потерпілого в аварії туристичного літака на Гаваях.

Повідомлення про те, що туристичний гелікоптер запізнюється з туру над місцевим природним парком надійшли ввечері 27 грудня. В п‘ятницю пошукові служби виявили розбитий вертоліт на півночіі острова Кауаї.

В аварії загинуло шість осіб, які перебували на борту. Їх рештки були виявлені рятувальниками. «Свідчень, що хтось вижив в аварії немає», - повідомив голова пожежної служби острова Соломон Каного.

В п‘ятницю пошукові роботи було припинено через високий туман, який перешкоджав видимості. Влада планує відновити пошуки у суботу.

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