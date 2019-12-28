Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

На Гаваях тривають пошуки ще одного потерпілого в аварії гелікоптера

Фото району острова Кауаї, де триває пошукова операція

Показати коментарі

Пошукові служби продовжують шукати сьомого потерпілого в аварії туристичного літака на Гаваях.

Повідомлення про те, що туристичний гелікоптер запізнюється з туру над місцевим природним парком надійшли ввечері 27 грудня. В п‘ятницю пошукові служби виявили розбитий вертоліт на півночіі острова Кауаї.

В аварії загинуло шість осіб, які перебували на борту. Їх рештки були виявлені рятувальниками. «Свідчень, що хтось вижив в аварії немає», - повідомив голова пожежної служби острова Соломон Каного.

В п‘ятницю пошукові роботи було припинено через високий туман, який перешкоджав видимості. Влада планує відновити пошуки у суботу.

Дивіться також: Можливе затоплення: в Нью-Джерсі відселюють цілі райони. Відео

Можливе затоплення: в Нью-Джерсі відселюють цілі райони. Відео
Embed
Можливе затоплення: в Нью-Джерсі відселюють цілі райони. Відео

No media source currently available

0:00 0:03:46 0:00
Direct link

Facebook Forum

Відео дня

«Щедрик» на найвищій вежі Канади. Відео
Embed
«Щедрик» на найвищій вежі Канади. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:23 0:00

«Щедрик» на найвищій вежі Канади. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG