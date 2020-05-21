Трамп заявив, що Росія не виконує вимоги угоди про Відкрите небо - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Москва не виконує вимоги угоди «Про відкрите небо». Він відзначив, що має гарні відносини з Росією. Росію спіймали на багатьох поганих речах, але сподіваюсь все налагодиться, сказав Трамп журналістам у четвер перед відльотом до американського штату Мічиган.

В рамках цієї угоди, країни-учасниці можуть здійснювати спостережні перельоти над військовими об'єктами одна одної, щоб переконатись у виконанні режиму про контроль над озброєнням.

Сполучені Штати мають намір вийти з угоди про «Відкрите небо», що об‘єднує 35 країн. Американці посадовці в четвер повідомили про це невеликій групі репортерів на умовах анонімності, пише Reuters. Згідно до повідомлення, уряд перевіряв виконання угоди і дійшов висновку про численні порушення цієї угоди з боку Росії. «Протягом перегляду стало чітко зрозуміло, що участь в угоді «Про відкрите небо» більше не відповідає інтересам Америки», - заявив один з посадовців.

Посадовець також заявив, що США розпочали переговори з Росією про контроль над ядерною зброєю, щоб «розпочати нове покоління заходів з контролю над ядерною зброєю».

Як раніше повідомляв «Голос Америки», з 2014 року Україна двічі подавала запит на проведення надзвичайних перельотів над своєю територією в рамках угоди про Відкрите небо, що дозволило Україні краще поінформувати міжнародну спільноту про стан справ в регіоні.

Так, після незаконної анексії Криму Росією в 2014 році, на запит України США провели переліт над Донбасом. В грудні 2018 року, через два тижні після того, як ВМС Росії захопив 24 українських моряків та кораблі, Сполучені Штати відправили ОС-135В в рамках для перельоту над територією Керченської протоки. На борту літака були присутні представники Канади, Німеччини, Франції, Румунії та Британії. Політ, проведений на запит української сторони, дозволив міжнародним партнерам України побачити можливі провокації Росії в Азовському морі.

Закон про Оборонний бюджет США підписаний президентом США Дональдом Трампом в грудні минулого року передбачає ускладнення процедури виходу з цієї угоди для США. За законом, якщо адміністрація прийме рішення про вихід з цієї угоди, вона має чекати чотири місяці для того, щоб це рішення набуло законної сили. Законодавці також передбачили 41,5 мільйона доларів на те, щоб на варту угоди став вже новий літак замість старого ОС-135В.

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