Кремль використовує угоду Про відкрите небо для пропаганди агресії в Україні, - посадовець Держепу

Президент США Дональд Трамп прийняв рішення про вихід США з угоди «Про відкрите небо», через невиконання Росією її вимог. Про це президент заявив в четвер, під час спілкування з пресою. В п‘ятницю сторони будуть поінформовані про рішення США, наголосив Держсекретар США Майк Помпео.

Визначення Росією летовища для дозаправок в Криму перельотів в рамках угоди, також є просуванням спроб анексії півострова, які Сполучені Штати не сприймають і не будуть сприймати.

В рамках цієї угоди, що об‘єднує 35 країн і є частиною міжнародної системи контролю над озброєнням, країни-учасниці можуть здійснювати спостережні перельоти над військовими об'єктами одна одної, щоб переконатись у виконанні режиму про контроль над озброєнням.

Однак Росія постійно порушує цю домовленість, говорять в адміністрації Трампа.

«Росія відмовила у доступі для спостережних перельотів у 10-кілометровому коридорі на кордоні з окупованими Росією грузинськими регіонами Абхазії та Південної Осетії, намагаючись просувати неправдиві заяви Росії, що ці окуповані території є незалежними країнами, - заявив Держсекретар США Майк Помпео під час брифінгу в четвер. - Визначення Росією летовища для дозаправок в Криму під час перельотів в рамках угоди також є просуванням спроб анексії півострова, які Сполучені Штати не сприймають і не будуть сприймати.

Росія також незаконно обмежує дальність перельотів над Калінінградом, незважаючи на той факт, що цей анклав став місцем значного посилення військової присутності, що, як натякають російські посадовці, включає ракети близької дальності з ядерними боєголовками, спрямовані проти НАТО. В 2019 році Росія необґрунтовано відмовила у спільному перельоті США та Канади над масштабним військовим навчанням в Росії»

Росія використовує цю угоду як інструмент пропаганди своєї агресії проти країн-сусідів. Про це заявив помічник Держсекретаря з питань нерозповсюдження ядерної зброї Крістофер Форд на прес-брифінгу в четвер. Форд також наглосив, що Росія може використовувати зібрані фото для визначення цілей американської та європейської інфраструктуру. «Не є порушенням угоди збирати зображення цивільної інфраструктури, однак, якщо країна частково змінить мету і використає ці зображення для визначення військових цілей, це стане проблемою і це свідчить про те, як Росія навмисне намагалась перекрутити угоду, що не йде на користь нашим інтересам з безпеки, або інтересам партнерів в угоді».

«Не можна очікувати від Америки, що її небо буде відкритим для спостережних перельотів з Росії, якщо Росія не хоче рівноцінно відповідати» - заявив в.о. Директора національнгої розвідки США Ричард Гренелл.

Рішення адміністрації Трампа про вихід з угоді розкритикували американські політики. Вихід з угоди зіграє на руку Путіну, заявив голова Гельсінської комісії США конгресмен Елсі Гейстінгс.

«Вихід Сполучених Штатів з цієї угоди може лише піти на користь тривалої агресії Путіна агресії проти сусідів Росії. Я закликаю адміністрацію переглянути своє рішення і натомість спині працювати з Конгресом над підтримкою наших союзників та партнерів в Європі, зокрема з подовження дії нової угоди START».

Гейстінгс нагадав - Сполучені Штати провели майже втричі більше перельотів над Росією, ніж Росія над Сполученими Штатаи в рамках Угоди. Сполучені Штати також використовували угоду для підтримки партнерів, проводячи перельоти над гарячими точками, включаючи кордон Україні та Росії.

Як раніше повідомляв «Голос Америки», з 2014 року Україна двічі подавала запит на проведення надзвичайних перельотів над своєю територією в рамках угоди про Відкрите небо, що дозволило Україні краще поінформувати міжнародну спільноту про стан справ в регіоні.

Так, після незаконної анексії Криму Росією в 2014 році, на запит України США провели переліт над Донбасом. В грудні 2018 року, через два тижні після того, як ВМС Росії захопив 24 українських моряків та кораблі, Сполучені Штати відправили ОС-135В в рамках для перельоту над територією Керченської протоки. На борту літака були присутні представники Канади, Німеччини, Франції, Румунії та Британії. Політ, проведений на запит української сторони, дозволив міжнародним партнерам України побачити можливі провокації Росії в Азовському морі.

Закон про Оборонний бюджет США підписаний президентом США Дональдом Трампом в грудні минулого року передбачає ускладнення процедури виходу з цієї угоди для США. За законом, якщо адміністрація прийме рішення про вихід з цієї угоди, вона має чекати чотири місяці для того, щоб це рішення набуло законної сили. Законодавці також передбачили 41,5 мільйона доларів на те, щоб на варту угоди став вже новий літак замість старого ОС-135В.

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