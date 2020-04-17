Зняття обмежень у США відбуватиметься у три етапи - план Трампа

Відповідно до рекомендацій Білого Дому, озвучених президентом США Дональдом Трампом у четвер, штати можуть перейти на перший етап послаблення карантину, якщо у них буде зафіксована "спадна траекторія" випадків COVID-19 протягом 14 днів.

На першому етапі, Білий Дім рекомендує уникати груп з більш ніж 10 осіб. А люди повинні продовжувати, по можливості, працювати з дому. Школи мають залишатися закритими, але великі об'єкти, такі як, ресторани, спортивні стадіони і релігійні місця можуть відкриватися за умови дотримання "суворих правил фізичного дистанціювання".

До другого етапу штати можуть перейти, якщо визначать що у них немає ознак відновлення епідемії. Тоді можуть відкритися школи та ресторани. Рекомендують не збиратися у групи у понад 50 осіб. А роботодавці мають запропонувати людям процювати позмінно, щоб обмежити одночасну присутність людей в офісах.

Третя фаза включає зняття всіх обмежень.

Президентський план не містить конкретних строків і дає широкі можливості для штатів визначати коли і які саме обмеження знімати.

Все ж деякі експерти критично поставились до того, що план зняття обмежень не містить вимог стосовно проведення тестування. «Не говориться про те, що критерієм стане можливість проведення діагностики для всіх, хто виявляє симптоми COVID, або можливість відслідковувати випадки в штатах», - зокрема написав в коментарі NPR директор з питань охорони здоров‘я Томас Інглсбі.

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