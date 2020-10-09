Спікерка Палати представників США ініціює закон, який би дозволив Конгресу усувати президента, але говорить: «Йдеться не про Трампа»

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі ініціювала прийняття законопроекту для створення комісії стосовно повноважень Конгресу з усунення американського президента від виконання обов‘язків у випадку його неспроможності. Такі повноваження Конгресу передбачено 25 поправкою до американської Конституції.

У своєму зверненні Пелосі запевнила, що не законодавча ініціатива не стосується саме президента США Дональда Трампа. «Про президента Трампа не йдеться, - зауважила вона. - Він постане перед судом виборців. Але його випадок свідчить про необхідність створити процес для наступних президентів».

Напередодні Пелосі закликала президента Трампа надати більше інформації про свій стан здоров‘я і припустила, що через лікування від коронавірусу, яке наразі проходить Трамп, він перебуває «у стані тривожності».

Прес-секретар Білого дому Кейлі Макенані назвала пропозицію «абсурдною».

Трамп відреагував на ініціативу у Twitter, заявивши що Пелосі мала на увазі його конкурента на президентських перегонах від Демократичної партії Джо Байдена, коли висувала свою законодавчу ініціативу.

«Шалена Ненсі Пелосі розглядає 25 поправку до Конституції, щоб замінити Джо Байдена на Камалу Гарріс», - написав він серед іншого у Twitter.

25 поправка до Конституції передбачає право Конгресу та віце-президента позбавити президента повноважень, якщо він не в стані виконувати свої обов‘язки. Це рішення має бути схвалене двома третинами голосів обох палат Конгресу США.

Конгрес наразі не перебуває на законодавчій сесії і тому голосування за цей законопроект не видається ймовірним, пише АР.

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