Президент Байден закликав губернатора штату Нью-Йорк піти у відставку

Президент США Джо Байден заявив, що губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо має піти у відставку. Заява прозвучала у вівторок, після того, як було оприлюднено звіт прокурора штату, де наводяться дані розслідування звинувачень проти Куомо у сексуальних домаганнях. Куомо звинувачення відкидає.

«Вважаю, що він має піти з посади», - сказав Байден журналістам у вівторок під час прес-конференції у Вашингтоні.

Генеральна прокурорка штату Нью-Йорк Летиція Джеймс заявила, що, за звинуваченнями, дії Куомо були спрямовані проти 11 теперішніх і колишніх посадовців уряду штату.

У звіті за результатами розслідування також йдеться, що поведінка Куомо створила «клімат страху», і включала небажані поцілунки, хапання, обійми та неприпустимі ремарки, додала Джеймс.

Розслідування встановило, що губернатор вживав заходів проти щонайменше однієї колишньої співробітниці, яка посакржилась на його дії.

Куомо заперечив будь-які порушення і заявив, що «ніколи не торкався нікого невідповідно».

«Я не така людина, і ніколи таким не був», - додав він.

В березні Байден заявляв, що Куомо, який також є членом Демократичної партії, має піти з посади, якщо розслідування підтвердить звинувачення в домаганнях.

Розслідування тривало майже п‘ять місяців. Його проводили два прокурори, найняті для цієї роботи службою прокурора штату. Вони опитали 179 осіб, включаючи скаржників, теперішніх та колишніх службовців служби губернатора та інших працівників уряду штату.

Джеймс зазначила, що розслідування розпочалось завдяки «героїчним жінкам, які вийшли вперед».

Очікується, що парламент штату врахує результати цього звіту у своєму розслідуванні стосовно можливого імпічменту губернатора.

У статті використано інформацію АР, Reuters.

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