Представники військового керівництва США - на карантині через ризик зараження COVID-19

Представники військового керівництва США, включаючи Голову об’єднаних штабів США генерала Марка Міллі, розпочали самоізоляцію через те, що вони перебували в контакті з віце-командувачем берегової охорони США адміралом Чарльзом Реєм, у якого було виявлено коронавірус, пише журналістка Карла Бабб в статті для Голосу Америки.

Посадовці Пентагону підтвердили Голосу Америки, що Міллі, віце-командувач генерал Джон Гайтен та декілька інших військовослужбовців високого рангу, які спілкувались з Реєм, у вівторок мали негативні результати тесту на коронавірус і не мали жодних симптомів COVID-19 в другій половині дня у вівторок.

«Вживаючи всіх заходів перестороги, всі, хто міг перебувати в контакті на цих зустрічах, йдуть на карантин, - заявив головний речник Пентагону Джонатан Гоффман. - Жоден з контактів з Пентагону не має симптомів, наразі немає повідомлень про додаткові позитивні випадки».

Міллі, міністр оборони Марк Еспер та інші високопосадовці міністерства регулярно проходять тести на коронавірус після 27 вересня, коли вони відвідали прийняття в Білому домі для родин полеглих ветеранів Золотої зірки. Як президент США Дональд Трамп, так і перша леді Меланія Трамп, які були присутніми на події, заразились коронавірусом.

Еспер, який перебував з візитом до Північної Африки на час встановлення діагнозу Трампу, показав негативний результат тесту в понеділок, середу та п‘ятницю минулого тижня, повідомив Гоффман.

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