Трамп планує виступити з заявою стосовно ракетного обстрілу Іраном баз в Іраку

Ракети, якими Іран обстріляв базу ВПС Аль-Асад в Іраку, влучили в частини бази, де немає американських військових. Такими попередніми оцінками шкоди завданої ударами балістичних ракет по базах Іраку у вівторок поділилися американські військові та високопосадовець адміністрації США, повідомляє CNN.

Повну оцінку завданої шкоди американські військові планують провести протягом наступного дня.

«Наразі проводиться оцінка шкоди», - заявив президент США Дональд Трамп у Twitter. Він також оголосив, що виступить із заявою стосовно ударів Ірану в середу зранку.

«Все добре, - написав президент США у Twitter. - Ракети запущено з Ірану по двом військовим базам, розташованим в Іраку. Оцінка наявності постраждалих та шкоди наразі проводиться. Поки все нормально! Наші військові найпотужніші і найкраще екіпіровані у світі, набагато! Я виступлю із заявою завтра зранку».

Кілька годин тому Іран провів постріли балістичними ракетами по щонайменше двом базам військово-повітряних сил в Іраку, де перебувають американські військові, заявили в Пентагоні.

Більше десятка ракет було запущено «з Ірану і спрямовано на щонайменше дві військові бази Іраку, де перебувають військові США та службовці коаліції в Аль-Асаді та Ірбілі», заявив речник Пентагону.

Сили США перебувають у повній готовності після того, як Іран озвучив погрозу завдати удари у відповідь на спецоперацію США, в результаті якої було вбито іранського генерала Касема Солеймані.

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