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Пентагон засвідчив прогрес оборонних реформ в Україні, достатній для надання нової допомоги від США - CNN

Будівля Пентагону США

Пентагон повідомив Конгресу, що уряд України досяг відповідного прогресу в реформах, повідомляє CNN. Досягнення такого прогресу є необхідною умовою для надання додаткової військової допомоги США на суму 125 мільйонів доларів - це друга частина пакету оборонної допомоги Україні, передбаченої законом про Оборонний бюджет США на 2020 рік в сумі 250 мільйонів доларів.

До цієї допомоги входять два патрульні човни з автоматичними 30-мм гарматами, мобільні радарні системи для виявлення ракетних та артилерійських обстрілів, десятки машин швидкої допомоги та устаткування з забезпечення захищеного зв’язку, пише видання з посиланням на інформацію від посадовця США а також представника служби Конгресу.

Надання допомоги залежить від реформ з подолання корупції в оборонній сфері, збільшення прозорості та посилення цивільного нагляду за збройними силами.

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