Британія очолить програму міжнародних навчань для ВМС України

Британія очолить міжнародні навчання українських ВМС з метою підтримки їх готовності відповідати на загрози в Чорному морі. Про це під час візиту до України оголосив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. Навчання проводитимуть експерти ВМС Британії, Швеції, Канади та Данії в таких сферах, як навігація, операційне планування, військове пірнання, спостереження на морі, вогнева підготовка і зменшення руйнувань, йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

Програма допомоги США для ВМС України доповнить ініціативу з навчання, наголосило британське міністерство.

Так, до спільних американсько-українських навчань «Сі Бриз» цього літа було долучено американський ракетний есмінець USS Porter. В навчаннях «Сі Бриз» взяли участь 2 000 військових з восьми країн, 27 кораблів та 19 літаків.

Колишній командувач сухопутними силами США в Європі Бен Годжес високо оцінив роль Британії у допомозі ВМС України, відзначивши високу довіру до ВМС Британії та їхній досвід.

«Допомога ВМС України в покращенні інфраструктури та процедур є навіть більш важливою, ніж введення нових кораблів», - зауважив Годжес у Twitter.

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