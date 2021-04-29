Безпекова співпраця: Очільник сил спецпризначення США в Європі відвідав Україну, США передали новий вантаж оборонної допомоги

США шукають нові можливості для розширення тренування українських військових. Про це заявив командувач сил Спецпризначення США в Європі генерал-майор Девід Тейбор під час свого візиту до 142-гої Тренувально- навчальної бази в Україні.

«Сили США в Європі віддані підтримці спільної безпеки колективної оборони, - заявив Тейбор під час візиту 28 квітня. - Відшуковуючи нові можливості для тренування, ми забезпечуємо, щоб сили союзників та партнерів США були спроможними подолати будь-яку кількість загроз».

Візит продемонстрував «відданість розбудові здатності українських сил більш ефективно захищатись від російської агресії», йдеться у повідомленні Командування сил Спецпризначення США в Європі.

Цього тижня до України надійшов новий вантаж оборонної допомоги США. «Допомога на суму 7,85 мільйона доларів включає товари для вдосконалення управління і зв'язку, а також запасні частини до автомобілів, медичне і тактичне обладнання», - повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Сполучені Штати продовжують непохитну підтримку ЗCУ шляхом надання безпекової допомоги на суму 7,85 млн. дол. для вдосконалення управління і зв'язку, а також запчастин та агрегатів, медичного обладнання, тактичного спорядження, загалом надавши понад 2 млрд дол. з 2014 року», - наголосили в Посольстві США в Україні.

Тим часом, особовий склад 73 Морського центру ЗСУ України провів навчання із використанням техніки, отриманої від Сполучених Штатів Америки, повідомили в підрозділі.

Стажування відбулись «з метою допуску до самостійної експлуатації даної техніки в різних умовах місцевості та в різний час доби. Під час нічного водіння водії морського центру використовують сучасні прилади нічного бачення в абсолютній темряві», - йдеться в дописі Центру в Facebook.

Цей місяць позначився ескалацією ситуації на сході України а також нагромадженням російських військ на кордоні з Україною та в Криму. Минулого тижня Росія заявила про відведення військ від кордонів України. Збільшення військ на кордонах з Україною та в Криму а також плани блокування частин Чорного моря викликали занепокоєння США та НАТО. Росія заперечує, що її дії становлять загрозу для безпеки в регіоні.

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