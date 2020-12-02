Військові США розповіли про виклики з якими вони зіткнулись, допомагаючи ремонтувати причал в Очакові

Команда з 13 моряків ВМС США, прикомандирована до будівельного батальйону 133 “Runnin’ Roos” завершила капітальний ремонт головного військово-морського причалу в Очакові 23 жовтня 2020 року. Про це йдеться у повідомленні Командування силами ВМС США в Європі та Африці, опублікованому 2 грудня.

Проект покликаний допомогти українським Збройним силам у розбудові спроможностей на морі, йдеться у повідомленні.

«Цей проект був націлений на те, щоб максимально збільшити тривалість експлуатації пристані. Спочатку він базувався на оцінці, проведеній однією з наших дайвінг-команд за два роки до цього, - сказав відповідальний за проект Крейг Клаудіо. - Крім того, цей проект покращив наші відносини з ВМС України, і це дасть їм додаткові можливості для використання цього причалу в майбутніх навчаннях, таких як Sea Breeze».

Моряки відзначили нестандартну конструкцію причалу, що включала 12 бетонних плит, укладених на бетонні чи дерев‘яні сваї, закріплені в м‘якому нестабільному ґрунті. Для того, щоб укріпити причал, військовим потрібно було проявити нестандартне мислення та застосувати технології, випробуванні Командуванням силами США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

«Проект міг становити виклик, але він приніс значний досвід у тому, що працює, а що не працює при подібному ремонті нестандартних причалів», - йдеться в заяві ВМС США.

Американські військові подякували ВМС України за співпрацю. «Українські Збройні сили дуже допомагали і були вдячні за наш внесок у продовження строку роботи їхнього об‘єкту, - говорить офіцер Раян Адамс, відповідальний за проект. - Вони надали нам майже 20 000 галонів прісної води для операцій з бетоном, кран та підйомник а також надали у користування об‘єкт з ремонту човнів».

«Те що [проект] допоміг одному з наших ключових партерів в регіоні, дає ще більше позитиву», - додає Адамс.

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