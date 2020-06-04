Джеймс Маттіс, інші екс-посадовці Пентагону виступили проти застосування війська під час протестів у США

Слова президента США Дональда Трампа про можливе застосування військових для наведення порядку під час демонстрацій, що відбуваються у США після загибелі Джорджа Флойда, викликали критику з боку низки екс-посадовців Пентагону.

«Мілітаризація нашої відповіді, як ми це бачили у Вашингтоні, створює конфлікт - надуманий конфлікт - між військовими та цивільними. Він руйнує дух довіри між чоловіками та жінками, які служать у війську, та суспільством, яке вони клялись захищати і до якого вони належать», - заявив колишній очільник Пентагону Джим Маттіс в статті для The Atlantic.

«Я ніколи не думав, що військо, яке проголосило ту саму клятву, може за будь-яких обставин, отримати наказ порушити конституційні права власних громадян», - додав Маттіс.

Війська Національної гвардії США було розміщено в 31 штаті для надання допомоги місцевій поліції в протестах. У Вашингтоні, крім Національної гвардії, 1300 американський військових було розташовано на базах поблизу столиці.

Насильницькі дії серед протестувальників останнім часом зменшились і Пентагон видав вказівку про відкликання біля 200 військових. Однак, після наради у Білому домі, очільник Пентагону Марк Еспер переглянув своє рішення, пише «Голос Америки».

«Інструмент закону про Повстання наявний повною мірою», - заявила прес-секретар Білого дому Келлі Макенані, наголосивши, що президент може застосувати положення закону 1807 року для застосування війська під час протестів.

Маттіс, який пішов у відставку в 2018 році, після рішення Трампа вивести війська з Сирії, закликав до об‘єднання держави і розкритикував Трампа. «Дональд Трамп є першим за моє життя президентом, який не намагається об‘єднати американський народ і навіть не намагається створити таке враження, Натомість він хоче роз‘єднати нас, - написав Маттіс. - Ми можемо об‘єднатись і без нього, використовуючи силу, закладену у нашому громадянському суспільстві. Останні дні показали, що це буде нелегко, але це наш обов’язок перед співгромадянами, минулими поколіннями, які кров‘ю захищали нашу обіцянку і перед нашими дітьми».

Президент Трамп різко відреагував на коментар Маттіса.

«Його основна сила була не у військовій справі, а радше у особистих громадських відносинах», - написав Трамп у Twitter. Президент розкритикував Маттіса за недостатню результативність в роботі.

Раніше член Ради Пентагону з оборонної науки, колишній заступник міністра оборони, Джеймс Міллер подав у відставку, протестуючи проти того, що очільник Пентагону був поряд з Трампом в понеділок, коли було проведено розгін здебільшого мирної демонстрації. У листі про відставку, який він надав виданню The Washington Post, Міллер, звертаючись до Еспера, написав: «Можливо, ви не могли зупинити вказівку Трампа так жахливо застосувати силу, але могли висловитись проти. Натомість, Ви виявили цьому підтримку».

Еспер захистив свою позицію, вказавши, що не думав, що буде зроблене фото. Він також зауважив, що використання війська для підтримки порядку доречне лише у крайньому випадку.

«Можливість використання регулярних збройних сил для підтримки правопорядку може бути застосована лише як останній можливий крок і лише у крайній критичній ситуації. Зараз не така ситуація, тому я не підтримую застосування закону «Про повстання», - заявив Еспер звертаючись до преси.

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