62% військових видатків світу провели США, Індія, Китай, Росія та Велика Британія - SIPRI

Попри падіння світової економіки, викликаної пандемією COVID-19, оборонні видатки у світі продовжували зростати в 2020 році, повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут досліджень миру (SIPRI). Показник оборонного тягаря, видатки на оборону по відношенню до світового ВВП, зріс на 0,2 відсоткових пункта в 2020 році, порівняно з 2019.

До десятки країн, які найбільше витратили на оборону в 2020 році, за оцінками SIPRI, увійшли США (778 млрд дол), Китай (252 млрд дол), Індія (72,9 млрд дол), Росія (61,7 млрд дол), Велика Британія (59,2 млрд дол), Саудівська Аравія (57,5 млрд дол), Німеччина (52,8 млрд дол), Франція (52,7 млрд дол), Японія (49,1 млрд дол), Південна Корея (45,7 млрд дол). На ці країни припадає 75% світових видатків на оборону, а не першу п‘ятірку - 62%.

За оцінками SIPRI, Україна витратила 5,9 млрд дол на оборону в 2020 році і, порівняно з минулим роком, піднялась з 35 на 34 місце за рівнем військових видатків серед країн світу.

Найбільше в Центральній Європі на оборону витратила Польща. В 2020 році оборонні видатки цієї країни склали 13 млрд дол, або 39% від загальної цифри по регіону і заросли на 8,7% порівняно з 2019 роком.

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