У американському Вісконсині запрацювали бари після судового рішення, що скасувало карантинні обмеження

Верховний суд американського штату Вісконсин скасував рішення губернатора штату про запровадження карантинних заходів зі стримування пандемії COVID-19.

Після рішення суду в середу у штаті були зняті обмеження на ведення економічної діяльності, проведення зібрань а також роботу перукарень барів та ресторанів. Рішення суду на поширилось на відкриття шкіл.

Cудді дійшли висновку, що губернатор штату перевищив повноваження своїм указом про введення обмежень, бо мав просити місцевий Конгрес про його схвалення.

Деякі бари відкрили свої двері для відвідувачів вже менш ніж за годину після оголошення судового рішення.

«Можна відкриватись негайно!», - йдеться у соцмережевому повідомленні Ліги таверн Вісконсину.

Президент США Дональд Трамп привітав рішення суду. «Суди примусили губернатора-демократа відкрити штат. Люди хочуть продовжувати своє життя. Там багато руху!» - написав Трамп у Twitter.

Губернатор штату попередив про небезпеку коронавірусу і закликав дотримуватись правил соціального дистанціювання. Він висловив жаль з приводу рішення суду.

«Ми - Дикий Захід, - сказав губернатор штату Тоні Еверс, коментуючи рішення верховного суду в інтерв‘ю MSNBC. - У штаті Вісконсин немає обмежень ... ніщо не стримує людей від хаосу».

Навіть після оголошення судового рішення деякі міста та райони штату вирішили не скасовувати карантинні обмеження.

Станом на середу в штаті було майже 10 100 зареєстрованих випадків зараження COVID-19, 421 людина померла, згідно до офіційних даних.

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