Кулеба планує зустрітись у Вашингтоні з держсекретарем США, радником з нацбезпеки Білого дому

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник Офісу президента України Андрій Єрмак прибули до Вашингтона 4 серпня. Метою візиту є підготовка зустрічі українського президента Володимира Зеленського в Білому домі 30 серпня. Про це повідомив Кулеба в своєму дописі у Facebook.

Кулеба планує провести зустрічі з радником президента США з нацбезпеки Джейкобом Салліваном, держсекретарем Ентоні Блінкеном, сенаторами та американськими аналітиками.

«Сполучені Штати Америки — стратегічний партнер України номер один у галузі безпеки. Зміцнення нашого військово-політичного союзу входить до топ-пріоритетів нещодавно ухваленої Стратегії зовнішньої політики України», - зауважив головний український дипломат.

Кулеба запевнив, що «жодних «підвищених тонів» або якогось шантажу» у спілкуванні очільників держав не буде. «Буде розмова союзників, які спільно працюють над вирішенням складних проблем безпеки і процвітання України, Європи та євроатлантичного простору», - заявив він.

Як повідомлялось раніше, про можливість зустрічі Байдена та Зеленського «на підвищених тонах» говорив голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.

Кулеба також відзначив, що візиту Зеленського передуватиме засідання Кримської платформи, у якому візьмуть участь міжнародні делегації високого рівня.

Перед візитом до США, Кулеба виступив із статтею у виданні Foreign Affaris, в якій закликав міжнародну спільноту не ставитись до України як до частини пострадянського простору, а сприймати її як частину Заходу.

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