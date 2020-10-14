США привітали Україну з Днем захисника

«У День захисника України - кожного дня, ми вшановуємо відважних українців, які віддали своє життя, щоб захистити свою країну. Ми шануємо українських чоловіків та жінок, які продовжують самовіддано докладати зусиль до захисту євроатлантичного курсу України а також її кордонів в умовах безперервної російської агресії». З такими словами звернулась аташе з питань армії та оборони посольства США в Україні Бріттані Стюарт.

Вона запевнила у непохитності партнерства США та України і відзначила, що «саме солдати, пожертвувавши собою, допомогли захистити демократію, суверенітет та територіальну цілісність України з огляду на російську агресію». Під час своїх візитів до України, держсекретар США Майк Помпео а також заступник держсекретаря Стівен Біґен відвідували меморіал загиблим солдатам, нагадала Стюарт у відеозверненні опублікованому у Twitter посольства.

У цей день Сухопутне командування НАТО відзначило «службу українських партнерів» задля захисту безпеки та суверенітету України».

«Сьогоднішній день присвячується всім тим, хто служить задля підтримки незалежності та територіальної цілісності України у світлі незаконної анексії Криму», - йдеться на сторінці командування у Twitter.

Посольство Канади також привітало з Днем захисника «всіх, хто століттями боровся за Україну, втратив життя та здоров‘я, тих, хто тримає Україну в серці по всьому світові».

Дивіться також: На зустрічі президентів України та Польщі у Києві український уряд підкреслив бажання України зближуватися з НАТО. Відео