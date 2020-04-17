У Лос-Анджелесі волонтери купують і доставляють продукти пенсіонерам

Літні люди - в зоні ризику, коли йдеться про ускладнення від COVID-19 і тому для них бажано ретельно дотримуватись норм соціального дистанціювання.

Щоб допомогти з закупами, американські студенти долучились до ініціативи, що дозволяє літнім людям через Інтернет-додаток «Шопінг-допомога Лос-Анджелеса» замовити так допомогу.

19-річна студентка Кейла Ньюман разом зі старшою на рік сестрою під час кризи стала організатором волонтерського руху «Шопінг-допомога Лос-Анджелеса». Все почалось із групового чату між друзями.

«Спочатку ми дивились новини із татом і сестрою і коли ми зрозуміли, якою вразливою є старша частина населення, ми вирішили діяти. Ми подумали: Чому б групі молодих людей, серед яких менша смертність, не зібратись разом і не допомогти? Я створила груповий чат у Whatsapp, додала друзів, вони додали своїх друзів і наступного ранку ми вже мали 150 волонтерів», - розповіла Кейла Нюман, волонтерка.

Інформація почала поширюватись серед молоді і проектом почали цікавитись нові волонтери та утворився цілий рух, який працює чи не у кожному районі Лос-Анджелеса. Студенти, зазвичай, закуповують потрібну їжу і медикаменти. Замовлень стало так багато, що Кейла із сестрою вирішили зробити сайт.

З технічними питаннями допоміг батько. «Я розробив систему де вони можуть відстежувати замовлення і жодне замовлення не може загубитись. Це справді зворушливо бачити моїх доньок які хочуть допомагають суспільству, які відповідають на потребу і тратять свій час не отримуючи нічого в замін і не очікуючи цього», - розповів Сем Ньюман.

Ті, кому доставляють їжу —це люди старшого віку, або люди, які мають проблеми зі здоров'ям. Доставка проходить без жодних контактів із замовниками - пакунки просто залишають під дверима, і сповіщають про це по телефону. Волонтери дотримуються усіх засобів безпеки. Рукавички й маска — суворе правило.

«Я не хвилююсь про своє здоров'я, а про інше, бо мені 19 і знаю, якщо я заражусь то це не кінець світу, а от для них це максимально небезпечно», - розповіла Кейла.

«Звичайно я кажу донькам дотримуватись усіх засобів безпеки. І вони це роблять, вони свідомі. Вони розуміють ризики, але вони ірозуміють, якщо вони матимуть коронавірус для них ризик менший», - зазначив Сем Ньюман.

Кожного дня до руху долучаються нові волонтери, а деякі магазини навіть ідуть назустріч і пакують замовлення заздалегідь, поки волонтери іще у дорозі в супермаркет.

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