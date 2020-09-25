COVID-19 може забрати життя 2 мільйонів людей до початку масштабної вакцинації - ВООЗ

Д-р Майк Раян, голова програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в сфері охорони здоров‘я, заявив під час спілкування з пресою в п‘ятницю, що кількість смертей від коронавірусу може досягти 2 мільйонів і такі дані «не лише можна собі уявити, а вони, на жаль, є високо ймовірними», якщо люди не будуть дотримуватись протиепідемічних заходів.

До таких заходів Раян, зокрема відніс збільшення тестування, соціальне дистанціювання, носіння масок, гігієна. «Настав час дій з кожного аспекту цього стратегічного підходу», - сказав він.

«Справжнє питання, чи ми готові разом діяти, щоб уникнути цієї цифри?» - додав експерт.

«Звичайно, це неможливо уявити, але це не є неможливим, бо ми, як виглядає, втратимо один мільйон людей за дев‘ять місяців і якщо ми подивимось, що реально отримати вакцину за наступні дев‘ять місяців, то постає велика задача для всіх долучених», - сказав Раян.

Наразі кількість смертей від коронавірусу в світі наближається до одного мільйона. Низка країн в Європі повідомляє про збільшення випадків зараження на COVID-19.

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