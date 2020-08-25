ВООЗ: від дітей до 5 років не треба вимагати носити маски

Всесвітня організація охорони здоров‘я та Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ видали роз‘яснення стосовно того, чи мають діти носити маски, щоб захиститись від COVID-19. Рекомендації видано для дітей різного віку з урахуванням вікових, психологічних та соціальних факторів.

Загалом, організація не вважає за потрібне носити маски дітям до 5 років.

«Відповідно до обмежених наявних даних, малі діти можуть мати меншу вразливість до інфікування, порівняно до дорослих, однак дані можуть різнитись в залежності від віку дітей», - заявляють організації.

Такі рекомендації суперечать порадам виданим американськими Центрами з контролю над захворюваннями (CDC), відзначають ЗМІ. CDC радять носити маски дітям починаючи з двох років.

А от діти після 12 років, на думку ВООЗ та ЮНІСЕФ, мають носити маски, дотримуючись таких самих вимог, що і дорослі і, особливо, якщо не можна забезпечити дистанцію між людьми у щонайменше один метр а також, якщо в регіоні їхнього перебування інфекція широко поширена.

«Поради щодо носіння масок дітьми та підлітками після 12 років мають відповідати рекомендаціям ВООЗ щодо використання масок дорослими, або відповідним правилам, затвердженим країнами», - рекомендують установи.

Діти з 5 до 11 років мают носити маски в залежності від ступеню ризику зараження, здатності дитини виконувати вказівки, розповсюдженості вірусу та інших факторів ризику, вважають у ВООЗ та ЮНІСФЕ.

Рекомендації щодо носіння масок дітьми набувають особливої важливості з наближенням початку навчального року. Все ж, організації зауважують - якщо маски не є доступними, дитині не може бути відмовлено у доступі до навчання.

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