У США вшановують пам‘ять загиблих від терористичних нападів 9/11

11 вересня 2001 року майже 3 000 американців загинуло від серії з чотирьох терористичних нападів, організованих аль-Каєдою на території США. Терористи захопили чотири літаки - два з них врізались у хмарочоси, «башти-близнюки» в Нью-Йорку, третій залетів у Пентагон в Вашингтоні. Пасажири четвертого літака, який терористи, ймовірно, планували спрямувати на Білий дім або Капітолій, чинили їм спротив - цей літак розбився в Пенсильванії.

У цей день у США відзначають День патріотів, вшановуючи пам‘ять загиблих і відзначаючи відвагу працівників служб надзвичайних ситуацій, виявлену в подоланні наслідків катастрофи.

«Хоробрість, героїзм та стійкість американців, виявлена у 9/11 та після цього є постійним нагадуванням про дух нашої країни, - заявив президент США Дональд Трамп у своєму зверненні з нагоди Дня патріотів. - Хоча ці напади принесли біль нашій країні, стійкість виявлена у той день - справжня сутність Америки - стала нагадуванням, що наші громадяни завжди гідно відповідали на виклики.

Герої стали до справи перед лицем великого випробування, щоб допомогти в порятунку своїх співвітчизників. Багато поклали своє життя.

Згадуючи про події того вересневого ранку, давайте ще раз згадаємо про виявлену мужність і підтвердимо нашу відданість захисту свободи від тих, хто хоче її забрати», - закликав Трамп.

В своїй заяві з нагоди Дня патріотів, держсекретар США Майк Помпео наголосив на боротьбі США проти тероризму.

«Ми докладаємо надзвичайних зусиль для подолання аль-Каєди та інших терористичних груп, які бажають нам шкоди і наші зусилля з захисту вітчизни тривають і сьогодні. Чоловіки та жінки, які служать в Державному департаменті США, з гордістю стоять пліч-о-пліч з нашими партнерами по всьому світові і ми непохитні у притягненні терористів до відповідальності на нашому шляху до миру, безпеки та справедливості».

У цей день прапори у США приспущені, в містах проводяться урочисті церемонії вшанування пам’яті жертв теракту.

Президент США Трамп а також його конкурент на президентських виборах Джо Байден у цей день прибувають з візитом до Шенксвіля, містечка в штаті Пенсильванія для участі в церемоніях з вшанування пам‘яті загиблих 40 членів екіпажу та пасажирів, які боролись з терористами на борту літака в той день. Спротив пасажирів та команди не дозволив здійснити плани терористів - літак розбився в полі поблизу Шенксвіля.

Віце-президент США Майк Пенс з дружиною відвідають церемонію, яку проводить музей 9/11 в Нью-Йорку а також візьмуть участь в зачитуванні імен загиблих на місці «башт-близнюків», зруйнованих під час нападу 9/11. Байден відвідає церемонію в Нью-Йорку в першій половині дня перед поїздкою до Шенксвіля.

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