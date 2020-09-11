Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

У США вшановують пам‘ять загиблих від терористичних нападів 9/11

11 вересня 2001 року майже 3 000 американців загинуло від серії з чотирьох терористичних нападів, організованих аль-Каєдою на території США. Терористи захопили чотири літаки - два з них врізались у хмарочоси, «башти-близнюки» в Нью-Йорку, третій залетів у Пентагон в Вашингтоні. Пасажири четвертого літака, який терористи, ймовірно, планували спрямувати на Білий дім або Капітолій, чинили їм спротив - цей літак розбився в Пенсильванії.

У цей день у США відзначають День патріотів, вшановуючи пам‘ять загиблих і відзначаючи відвагу працівників служб надзвичайних ситуацій, виявлену в подоланні наслідків катастрофи.

«Хоробрість, героїзм та стійкість американців, виявлена у 9/11 та після цього є постійним нагадуванням про дух нашої країни, - заявив президент США Дональд Трамп у своєму зверненні з нагоди Дня патріотів. - Хоча ці напади принесли біль нашій країні, стійкість виявлена у той день - справжня сутність Америки - стала нагадуванням, що наші громадяни завжди гідно відповідали на виклики.

Герої стали до справи перед лицем великого випробування, щоб допомогти в порятунку своїх співвітчизників. Багато поклали своє життя.

Згадуючи про події того вересневого ранку, давайте ще раз згадаємо про виявлену мужність і підтвердимо нашу відданість захисту свободи від тих, хто хоче її забрати», - закликав Трамп.

В своїй заяві з нагоди Дня патріотів, держсекретар США Майк Помпео наголосив на боротьбі США проти тероризму.

«Ми докладаємо надзвичайних зусиль для подолання аль-Каєди та інших терористичних груп, які бажають нам шкоди і наші зусилля з захисту вітчизни тривають і сьогодні. Чоловіки та жінки, які служать в Державному департаменті США, з гордістю стоять пліч-о-пліч з нашими партнерами по всьому світові і ми непохитні у притягненні терористів до відповідальності на нашому шляху до миру, безпеки та справедливості».

У цей день прапори у США приспущені, в містах проводяться урочисті церемонії вшанування пам’яті жертв теракту.

Президент США Трамп а також його конкурент на президентських виборах Джо Байден у цей день прибувають з візитом до Шенксвіля, містечка в штаті Пенсильванія для участі в церемоніях з вшанування пам‘яті загиблих 40 членів екіпажу та пасажирів, які боролись з терористами на борту літака в той день. Спротив пасажирів та команди не дозволив здійснити плани терористів - літак розбився в полі поблизу Шенксвіля.

Віце-президент США Майк Пенс з дружиною відвідають церемонію, яку проводить музей 9/11 в Нью-Йорку а також візьмуть участь в зачитуванні імен загиблих на місці «башт-близнюків», зруйнованих під час нападу 9/11. Байден відвідає церемонію в Нью-Йорку в першій половині дня перед поїздкою до Шенксвіля.

Дивіться також: Що наразі відомо про оксфордську вакцину, тестування якої призупинено? Відео

Що наразі відомо про оксфордську вакцину, тестування якої призупинено? Відео
Embed
Що наразі відомо про оксфордську вакцину, тестування якої призупинено? Відео

No media source currently available

0:00 0:02:30 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG