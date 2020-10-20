Виборчі штаби Трампа та Байдена обмінялись гострими заявими щодо завершальних передвиборчих дебатів

Другі і останні дебати між кандидатами в президенти США заплановані на четвер. Напередодні організатори дебатів оголосили про деякі зміни в правилах. Зокрема, під час перших двох хвилин відповіді на питання кандидата, мікрофон опонента буде вимкнено. Таким чином, організатори планують не дозволити кандидатам перебивати один одного. Під час обговорення обидва мікрофони будуть включені.

«Ми розуміємо, після обговорень зі штабами обох кандидатів, що жоден з них не буде повною мірою задоволений оголошеними сьогодні заходами, - йдеться в заяві Комісії з організації президентських дебатів. - Одні можуть подумати, що ці заходи надмірні, інші можуть подумати, що вони недостатні. Ми впевнені, що ці заходи досягають вірного балансу і відповідають інтересам американського народу, задля якого ці дебати проводяться».

Передвиборчий штаб Трампа виступив проти нових правил і звинуватив комісію, що організовує дебати, в упередженості.

«Президент Трамп прагне провести дебати з Джо Байденом, незважаючи на зміни в правилах, внесені в останню хвилину упередженою комісією, щоб надати перевагу своєму улюбленому кандидату», - заявив керівник передвиборчого штабу Трампа Білл Степієн.

Штаб Трампа також розкритикував перелік тем для дебатів, оголошених комісією, зауваживши, що зазвичай останні президентські дебати присвячено виключно питанням зовнішньої політики.

Штаб Байдена у відповідь заявив, що Трамп не хоче обговорювати питання відповіді на епідемію коронавірусу, хоча обидва кандидати погодились залишити вибір тем дебатів на розсуд ведучого. «Як і завжди, президента більше турбують нові правила, аніж надання необхідної допомоги країні», - заявив прес-секретар штабу Байдена Ті Джей Дукло.

Комісія з організації дебатів повідомила, що ведуча обрала такі теми для дебатів: подолання COVID-19, американські родини, расове питання в США, зміна клімату, національна безпека та лідерство.

В понеділок Трамп запевнив журналістів, що він візьме участь у дебатах, однак назвав умови дебатів «несправедливими». «Я візьму участь, але це дуже несправедливо, що вони змінили теми і те, що знову ведучий дебатів упереджений», - сказав американський президент.

Дебати, що відбудуться у четвер у Нешвілі, штат Теннессі, проведе журналістка NBC Крістен Велкер.

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