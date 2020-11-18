Виборчий штаб Трампа сплатив 3 млн доларів за перерахунок голосів у штаті Вісконсин

Виборчий штаб президента США Дональда Трампа сплачує три мільйони доларів за частковий перерахунок голосів у двох округах штату Вісконсин.

Відповідну суму штаб перерахував виборчій комісії штату в середу, повідомили в Комісії.

Виборча комісія розмістила повідомлення у Twitter про те, що петиція про перерахунок голосів має надійти в середу.

Раніше посадовці штату оцінювали вартість перерахунку голосів у всьому штаті у приблизно 8 мільйонів доларів.

Згідно прогнозів «Голосу Америки», у штаті Вісконсин переміг кандидат від Демократичної партії Джо Байден з відривом у понад 20 тисяч голосів. Оглядачі зауважують, що перерахунок голосів навряд чи вплине на результати виборів.

Трамп не визнає своєї поразки на виборах. Його штаб продовжує оскаржувати проведення виборів в деяких штатах в судах, але ці зусилля поки не є успішними.

Крим Вісконсина, перерахунок голосів також проводиться в Джорджії, де різниця між кандидатами склала менше 1 відсотка голосів.

Згідно з виборчими правилами значної частини американських штатів, за перерахунок голосів сплачують платники податків, якщо різниця між різними кандидатами невелика. Це настає автоматично, або виборець, або кандидат, який програє може подати запит про перерахунок.

Якщо ж різниця між тим, хто переміг і тим, хто програв перевищує обмеження «кандидат, виборець, або політична парія має платити і ціна може складати сотні тисяч доларів», - пояснила пресі Конні Маккормак, консультант з виборів.

Більшість витрат на перерахунок складає оплата праці.

Дивіться також: Вплив діаспори на результати президентських виборів у Молдові