Кандидатка у віце-президенти США скасувала зустрічі після того, як у двох наближених до неї осіб виявили COVID-19

Сенаторка США Камала Гарріс, яка балотується на посаду віце-президента США від Демократичної партії, скасувала свої візити до низки американських штатів за лічені тижні до дня виборів президента, після того як COVID-19 було виявлено у двох осіб, які співпрацювали з нею під час виборчої кампанії.

В середу коронавірус виявили у члена екіпажу літака виборчої кампанії а також у директора за питань комунікацій сенаторки Лізи Еллен, після того, як вони повернулись з особистиї подорожей, не пов’язаних з передвиборчою кампанією, заявив керівник передвиборчого штабу кандидата в президенти Джо Байдена О‘Мейлі Діллон. Він відзначив, що за правилами штабу, всі, хто повертається з особистих подорожей мають здати аналіз на коронавірус.

Він додав, що Гарріс не була в контакті з цими особами протягом останніх двох днів і тому не повинна дотримуватись карантину.

«Все ж, із міркувань безпеки та у відповідності до відданості нашої кампанії найвищому рівню перестороги, ми скасовуємо подорожі сенаторки Карріс до неділі, 18 жовтня», - заявив Діллон.

Дивіться також: Як у Європі оцінюють різницю у підходах Трампа і Байдена у питанні НАТО – думки експертів. Відео