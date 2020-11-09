Перехідний період після виборів у США. Що варто знати

Хоча вже більшість новинних організацій прогнозує перемогу на президентських виборах кандидата від Демократичної партії Джо Байдена, процес виборів у США ще не завершено.

Результати виборів не є офіційними доки кожен штат їх не підтвердить. Ця процедура має завершитись до 14 грудня.

Після цього колегія вибірників зустрічається в столицях штатів для того, щоб віддати свій голос за кандидата, який виграв у штаті. 6 січня проводиться спільне засідання Конгресу, на якому відбувається підрахунок голосів вибірників а також оголошується переможець.

Процес передачі влади відбувається згідно з законом 1963 року про Передачу президентства. Відповідно до закону, Генеральна адміністрація (GSA), установа, що опікується забезпеченням діяльності американського уряду, визначає, коли результати виборів є достатньо чіткими, щоб розпочати процес передачі влади.

Коли GSA оголосить того, хто очевидно виграв вибори, команда обраного президента зможе отримати доступ до урядової звітності, коштів на фінансування переходу влади і надіслати представників для роботи з урядовими установами.

У неділю експерти Центру з передачі президентства надіслали листа до голови Генеральної адміністрації Емілі Мерфі, із закликом визнати Байдена переможцем.

«Хоча будуть судові суперечки, результат є достатньо очевидним, щоб розпочати перехідний процес», - йдеться в листі.

GSA суботу заявила, що вона «підтвердить очевидного успішного кандидата після того, як стане ясно, хто переміг на основі викладеного в Конституції процесу», пише Reuters.

Після виборів 2000 року GSA не розпочинала перехідний процес на користь Джорджа Буша, до того часу, поки не було винесено рішення Верховного суду щодо голосування а також доки кандидат від Демократичної партії Ал Гор не визнав свою поразку, пише ABC News.

Президент США Дональд Трамп не визнав своєї поразки і заявив про випадки шахрайства на виборах, а його виборчий штаб подав до суду, оскаржуючи результати виборів у деяких штатах.

Команда Байдена вживає кроків для підготовки до приходу Байдена на посаду. Цього тижня очікується, що Байден оголосить кандидатури тих, хто займе основні посади в Білому домі за його президентства.

На відповідному сайті, команда Байдена заявляє, що після приходу на посаду, вони негайно зосередяться на подоланні пандемії коронавірусу, стимулюванні економіки, стримуванні зміни клімату та подоланні системного расизму.

«Ми готові до лідерства з першого дня, роблячи все, щоб адміністрація Байдена-Гарріс змогла зайнятися вирішенням найнагальніших завдань, які перед нами стоять: захист і збереження здоров'я нашої країни, оновлення наших можливостей досягати успіху, просування расової рівності і боротьба з кліматичною кризою», - йдеться в твіті перехідної команди.

Дивіться також: Як цих виборів соцмережі намагаються запобігти дезінформації. Відео