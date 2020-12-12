Верховний суд США не розглядатиме позов Техасу щодо виборів президента

У п‘ятницю Верховний суд США відмовився прийняти до розгляду позов штату Техас щодо президентських виборів. В ухвалі суду йдеться про те, що Техас не є належним позивачем у справі, адже «не продемонстрував вагомих правових підстав» для того, щоб оскаржувати «те, як проводять вибори інші штати». Згідно з американською Конституцією, правила проведення виборів визначає кожен штат.

Двоє суддів Верховного суду висловили окрему думку до ухвали, зауваживши, що дозволили б Техасу подати позов «але не інші заходи».

Генеральний прокурор штату Техас Кен Пекстон висловив жаль з приводу того, що «Верховний суд вирішив не розглядати цю справу і не визначати конституційність недотримання цими чотирма штатами виборчого законодавства на федеральному рівні і рівні штатів».

«Верховний суд нас справді підвів. Жодної мудрості! Жодної хоробрості!» - написав президент США Дональд Трамп у Twitter.

У штабі Байдена так прокоментували ухвалу: «Це не дивує - десятки суддів, посадовці, що організовують вибори від обох партій а також власне генеральний прокурор з команди Трампа відкинули ці безпідставні спроби заперечити, що він програв вибори».

Влада штату Техас в понеділок подала позов у якому оскаржила проведення виборів в штатах Джорджія, Мічиган, Пенсильванія та Вісконсин. В позові заявляється, що штати провели зміни у процедурі голосування у зв’язку з пандемією COVID-19, але зміни не були затверджені відповідними парламентами штатів. Позов вимагав заборонити вибірникам із цих штатів віддати свої голоси на основі результатів голосування, а натомість визначити результати виборів голосуванням у парламентах штатів. До позову долучились 17 генеральних прокурорів інших американських штатів, а більше 126 конгресменів від Республіканської партії підписали лист на підтримку позову.

Влада в чотирьох штатах, що фігурували у позові, називала позов «нападом на демократію».

У цих штатах перемогу отримав суперник Трампа новообраний президент Джо Байден під час виборів 3 листопада, засвідчивши зміну у вподобаннях виборців, адже під час попередніх президентських виборів - в 2016 році, перемогу в цих штатах здобув Трамп.

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