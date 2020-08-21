Байден прийняв номінацію у кандидати в президенти від Демократичної партії і пообіцяв захистити Америку

Кульмінацією чотириденного онлайн з’їзду Демократичної партії США стала промова колишнього віце-президента США Джо Байдена у четвер, в якій він прийняв пропозицію партії представити демократів на президентських виборах в листопаді.

В своїй промові Байден наголосив на своїх цінностях і виклав бачення шляху подолання криз, перед якими постала країна цього року, включаючи пандемію, економічний спад, зростаюче безробіття, проблеми расизму, та інше.

Байден різко розкритикував керівництво чинного президента США Дональда Трампа, заявивши, що той «провалив виконання найбільш базового обов’язку перед країною». «Він не захистив нас. Він не захистив Америку. І, мої дорогі американці, цьому немає прощення. Я дам обіцянку, що захищу Америку, я захищу нас від кожного нападу, баченого та небаченого, завжди, без виключення, кожного разу», - проголосив Байден.

Він звинуватив чинного президента в «сіянні страху та люті» і заявив, що буде «союзником світла», якщо його оберуть.

«Якщо ми об‘єднаємось, ми зможемо і ми подолаємо ці темні часи в Америці, - заявив Байден. - Ми оберемо надію, а не страх, факти, а не фікцію, справдливість, а не привілеї».

Промовці, які виступали в останній день з‘їзду партії, наголошували на державницькому досвіді Байдена, який має більше 50 років досвіду в політиці, а також на силі його характеру. Байден пережив важкі сімейні трагедії - в 1972 році в автокатастрофі загинули його дружина і донька, а в 2015 році його син Бо Байден помер від раку мозку.

Республіканці проведуть свій з‘їзд наступного тижня. В четвер Трамп виступив з промовою, де розкритикував свого майбутнього супротивника на президентських перегонах.

«Якщо ви хочете знати, яким буде життя за президентства Байдена, згадайте тліючі руїни Міннеаполіса, насильницьку анархію в Портленді, краплі крові на тротуарах в Чикаго і уявіть безлад, що прийде до вашого міста і до кожного міста в Америці», - заявив Трамп.

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