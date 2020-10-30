На виборах президента США вже проголосували 82 млн. американців

Вибори президента США заплановано на 3 листопада, але на них вже проголосувало більше 82 мільйонів американців, які скористались можливістю голосування поштою, або раннього особистого голосування. Такими оцінками станом на ранок 30 жовтня поділилась неурядова організація United States Election Project при університеті Флориди.

Кількість громадян, які вже проголосували перевищує 59% загальної явки на президентських виборах 2016 року. Оглядачі пов‘язують збільшення раннього голосування з тим, що багато виборців надають перевагу голосуванню поштою в часи пандемії а також значним ентузіазмом виборців на підтримку обох кандидатів - чинного президента США Дональда Трампа та колишнього американського віце-президента Джо Байдена.

За оцінками експертів, явка на цьогорічних американських виборах значно перевищить 138 мільйонів, які проголосували під час виборів 2016 року.

Щоб заручитись підтримкою виборців, в останні тижні перед днем виборів, обидва кандидати та їхні представники проводять численні зустрічі в регіонах.

В п‘ятницю Трамп та Байден відвідають штати середнього заходу США. Трамп проведе зустрічі з виборцями в Мічигані, Міннесоті та Вісконсині, а Байден відвідає Міннесоту, Вісконсин та Айову. Напередодні кандидат проводили передвиборчі заходи у штаті Флорида.

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