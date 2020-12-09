Трамп планує долучитись до позову влади Техасу стосовно виборів президента США

Президент США Дональд Трамп у середу заявив про свій намір «втрутитись» до позову, який влада штату Техас подала до Верховного суду країни.

«Будемо втручатись в справу Техасу (плюс до багатьох інших штатів). Це значна подія. Наша країна потребує перемоги!» - написав Трамп у Twitter.

Деталей цієї ініціативи оприлюднено не було, тому залишається невідомим, чи візьме Трамп участь у позові в якості приватної особи, чи долучить до судової справи Міністерство юстиції США.

У вівторок генеральний прокурор штату Техас Кен Пекстон оголосив, що влада штату оскаржила у Верховному суді США вибори в штатах Джорджія, Мічиган, Пенсильванія та Вісконсин. В позові заявляється, що штати провели зміни у процедурі голосування у зв’язку з пандемією COVID-19, але зміни не були затверджені відповідними парламентами штатів. Позов вимагає заборонити вибірникам із цих штатів віддати свої голоси на основі результатів голосування, а натомість визначити результати виборів голосуванням у парламентах штатів.

Влада в чотирьох штатах, що фігурують у позові, назвала позов «нападом на демократію», пише Reuters.

У цих штатах перемогу отримав суперник Трампа новообраний президент Джо Байден під час виборів 3 листопада, засвідчивши зміну у вподобаннях виборців, адже під час попередніх президентських виборів - в 2016 році, перемогу в цих штатах здобув Трамп.

Кампанія Трампа продовжує оскаржувати голосування в деяких штатах, але поки без результатів. У вівторок Верховний суд США відхилив позов законодавців штату Пенсильванія від Республіканської партії, які вимагали скасування результатів голосування, і дозволу для законодавців штату визначити переможця на президентських виборах у штаті.

Колегія вибірників збереться 14 грудня. Результати голосування вибірників мають бути засвідчені Конгресом 6 січня наступного року.

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