Як голосують американці в Україні?

Ріно Доменіко – американець сицилійського походження. Вже давно живе у Києві, має тут родину і бізнес. Консультує підприємців і проводить для них тренінги. Каже - завжди цікавився політикою: брав участь як міжнародний спостерігач в усіх українських виборах. І завжди голосував на американських. Як президентських, так і до Конгресу.

«Я за все життя не пропустив жодних виборів. Відколи отримав право голосувати. Живучи тут в Україні, теж активно долучався до кампаній і працював у міжвиборчий період. Зараз так само не залишаюсь осторонь», - каже Ріно.

Він навіть взяв участь у передвиборчих дебатах, організованих для київських американців газетою Kyiv Post. Захищав позицію кандидата від своєї партії. А заповнений бюлетень відіслав ще у вересні.

Як каже Ріно, «Я його підписав, поклав у спеціальний конверт і відправив. Але це треба зробити заздалегідь. Для тих американців, які, як я, живуть за кордоном, день виборів був ще два місяці тому. Тим, хто хотів проголосувати, у вересні довелося постаратися, щоб вчасно відправити бюлетень. Зараз було б уже пізно».

На відміну від України, виборчих дільниць при посольствах США не відкривають, пояснює генеральний консул Сполучених Штатів Джон Баллард. Кожен штат має свої виборчі правила, і завдання дипломатів – допомогти американським громадянам за кордоном проголосувати відповідно до них.

«Кожен виборець повинен розуміти, що у США, для того щоб проголосувати, треба наперед зареєструватися у своєму штаті. У нас немає одного Центрвиборчкому. А є 50 різних штатів, і в кожному своя процедура. Часом навіть я можу заплутатися. Тому у нас є спеціальна федеральна програма, щоб допомоги виборцям розібратися”, - сказав Баллард "Голосу Америки".

Деякі штати дозволяють голосувати електронною поштою чи навіть факсом. А тим, від кого вимагають заповнити паперовий бюлетень, посольство допомагає переслати його дипломатичною поштою.

Як зазначає Баллард, «Останнє відправлення з бюлетенями відбулося минулого понеділка, спеціальним кур’єром. Хотілося, щоб усі, хто бажає, могли проголосувати».

У консульстві кажуть: попри COVID, десятки тисяч американців нині живуть і працюють в Україні. Багато з них вже проголосували. Інтерес до нинішніх президентських перегонів у США величезний.

Ріно Доменіко погоджується: ці президентські вибори мало кого залишили байдужим. І сподівається - закордонні американці покажуть високу активність.

«За деякими підрахунками, за межами США живе понад 3 млн американців. Але через складність процедури лише невеликий відсоток взяв участь у минулих виборах 16-ого року. Сподіваюся, цього разу буде значно більше», - говорить американський підприємець.

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