У США заявили, за яких умов можливе проведення виборів на Донбасі

«Вибори не можуть проводитись в регіонах Донбасу, які тепер контролює Росія, до того, як буде створено безпечне середовище, до того, як Росія виведе свої сили, устаткування і усуне підтримку збройних формувань, як того вимагають Мінські домовленості». З такою заявою виступила Кортні Остріан, заступниця голови Представництва США при ОБСЄ.

Остріан наголосила, що Україна та низка інших країн-учасниць Тристоронньої контактної групи «чітко висловились з цього питання: вільні та справедливі вибори не можуть відбуватись під прицілом рушниці».

В своїй заяві Остріан привітала Україну з проведенням місцевих виборів і висловила жаль, що громадяни України, які «проживають в окупованому Росією Криму а також в регіонах Донбасу, що перебувають під контролем Росії, не змогли приєднатись до своїх співгромадян на виборчих дільницях».

«Ми очікуємо на той день, коли вони зможуть жити в квітучій, енергійній українській демократії, яка відрізняється від того, що може запропонувати Росія», - йдеться в заяві представництва США в ОБСЄ, оприлюдненій 29 жовтня.

Остріан також відзначила, що Москва гальмувала прогрес в Тристоронній контактній групі влітку, приділяючи всю увагу обговоренню питання місцевих виборів в Україні.

Настав час Москві проявити таку ж політичну волю, яку виявила Україна. Лише тоді ми можемо очікувати на справжній прогрес

«Москва та її проксі зупинили прогрес в рамках Тристоронньої контактної групи влітку, заблокувавши обговорення конкретних можливих досягнень через те, що місяцями дебатували постанову Ради від 15 липня стосовно місцевих виборів», - йдеться в заяві.

США закликали Росію припинити обструкцію і долучитись до справжньої дипломатії.

Зменшення обстрілів, яке спостерігається протягом минулих місяців на Донбасі, створює «політичні можливості, необхідні для конкретних досягнень, включаючи в сфері розмінування, створення пунктів перетину та розведення сил а також полегшення обміну затриманих».

«Настав час Москві проявити таку ж політичну волю, яку виявила Україна. Лише тоді ми можемо очікувати на справжній прогрес», - йдеться в заяві.

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