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28 днів працівники не полишали фабрику, виготовляючи матеріали для медзасобів

Майже місяць 43 працівника фабрики в американському штаті Пенсильванія буквально жили на робочому місці, виробляючи сотні тон поліпропілену, який використовується для медичних масок та хірургічних халатів, повідомляє The Washington Post.

Працівники Brackem America зголосились жити на заводі, працюючи по 12 годин на добу, щоб зменшити ймовірність зараження коронавірусом. Загалом дві фабрики компанії за цей час виробили майже 20 000 тон поліпропілену.

В коментарі виданню працівник компанії Джо Бойс сказав: «Ми раді допомогти. Ми отримуємо повідомлення в соцмережах від медсестер, лікарів, працівників швидкого реагування зі словами вдячності за нашу роботу».

Під час цього періоду, працівникам оплачували всі 24 години роботи на день, повідомляє видання.

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