"За 7 років 21 вирок - це дуже і дуже мало": Офіс Генпрокурора про вироки в "справах Майдану"

У переддень 7-ї річниці Революції Гідності Офіс Генпрокурора прозвітував про здобутки та проблеми в розслідуванні насильницьких злочинів, вчинених тодішньою владою проти мирних протестувальників.

На прес-конференції в Києві представник Офісу Олексій Донський навів такі цифри.

За весь період після Революції Гідності у «справах Майдану» притягнуто до кримінальної відповідальності 343 особи, серед яких є високопосадовці, працівники органів внутрішніх справ, слідчі, прокурори.

При цьому до суду скеровано 110 обвинувальних актів стосовно 206 осіб.

Натомість обвинувальні вироки, що набули законної сили, винесені стосовно 21 особи.

«Ми теж вважаємо, що за 7 років 21 вирок, який вступив у законну силу, це дуже і дуже мало», – сказав Донський.

Як він додав, «Просто порівняйте цифри щодо осіб, яких притягнуто до кримінальної відповідальності; цифри обвинувальних актів, які вже розглядаються в судах, з кількістю вироків. На мою думку, ці цифри є просто неспівмірними».

«Тобто питання затягування судового розгляду є вкрай болючим», – наголосив представник Офісу Генпрокурора.

А тим часом Київський апеляційний суд вирішив пояснити своє резонансне рішення, ухвалене днями, про скасування заочного арешту експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Як сказано у роз’ясненні, опублікованому 20 листопада на сайті суду, підставою скасування арешту послужило те, що «прокурором не доведено факт оголошення підозрюваного Януковича В.Ф. у міжнародний розшук». Адже обирати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та застосовувати його за відсутності підозрюваного можна лише за наявності доказів оголошення цього підозрюваного в міжнародний розшук.

Однак «слідчим не долучено витягу, який би містив відомості про те, що Янукович В.Ф. оголошений у міжнародний розшук», - мовиться у повідомленні.

На прес-конференції в Києві представник Офісу Генпрокурора Олексій Донський прокоментував цю ухвалу апеляційного суду. Як він пообіцяв, прокуратура намагатиметься заново отримати заочний арешт для Януковича.

Дивіться також: У Неаполі тест на коронавірус можна зробити у церкві. Відео