Генсек НАТО застеріг проти «дочасного і некоординованого» виведення військ США з Афганістану

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив у вівторок, що зменшення контингенту США в Афганістані може призвести до серйозних наслідків для НАТО.

«Перед нами складне рішення. Ми перебуваємо в Афганістані майже 20 років і жодна з країн НАТО не хоче перебувати більше ніж потрібно, - йдеться в заяві Столтенберґа, яку наводить АР. - Водночас, ціна дочасного або некоординованого виходу можу виявитись дуже високою».

Столтенберґ зауважив, що Афганістан знову може стати платформою для «планів міжнародних терористів, щоб організувати атаки» на інші країни.

Він заявив, що навіть, якщо США зменшать присутність, НАТО продовжить «тренувати, навчати і допомагати силам безпеки Афганістану. Ми плануємо фінансувати їх до 2024 року».

«Сотні тисяч військових з Європи та з-поза її меж стояли пліч-о-пліч з американськими військами в Афганістані і більше 1000 з них заплатили найвищу ціну», - сказав генсек НАТО.

Війська США наразі складають половину від майже 12 000 військових країн НАТО в Афганістані, пише АР.

Виконуючий обов‘язки Міністра оборони США Крістофер Міллер, якого президент США Дональд Трамп призначив на посаду минулого тижня, звернувся до питання виведення військ з Афганістану в своєму листі до американських збройних сил у п‘ятницю.

«Всі війни мають закінчитись», - зокрема йдеться в його зверненні, оприлюдненому на сайті Пентагону.

Стосовно війни в Афганістані, Міллер зауважив: «Цю війну не завершено. Ми майже на порозі перемоги над Аль-Каїдою та її соратниками, але ми маємо уникати нашої минулої стратегічної помилки не доводити битву до кінця».

«Щоб закінчити війни, потрібні компроміс та партнерство. Ми прийняли виклик. Ми повністю себе присвятили цьому. Тепер час повертатись...», - додав він.

Багато американських військових експертів висловлювали занепокоєння, через час, обраний для призначення Міллера, і застерігали, що таке призначення може створити уявлення про нестабільність і призвести до поспішних кроків, пише Карла Бабб в статті для «Голосу Америки».

9 листопада Трамп повідомив у Twitter, що звільнив міністра оборони Марка Еспера й призначив виконувати обов’язки міністра Крістофера Міллера.

"Я радий повідомити, що Крістофер К. Міллер, високоповажний директор Національного центру боротьби з тероризмом (одноголосно затверджений Сенатом), буде відтепер виконувачем обов'язків міністра оборони. Кріс виконає чудову роботу! Марка Еспера звільнено. Я хочу подякувати йому за роботу", - написав Трамп.

Міллер, як повідомляє Fox News, очолював урядовий Національний Антитерористичний Центр, а у 2018-2019 був спеціальним помічником президента із боротьби проти тероризму й загроз у Національній раді з безпеки Білого дому, служив в війську з 1983 по 2014, зокрема, брав участь у місіях в Афганістані та Іраку.

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