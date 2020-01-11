США відповіли Іраку, що не будуть розглядати виведення військ з країни

Державний департамент США заявив, що не планує розглядати питання виведення військ з Іраку. Заява прозвучала у відповідь на запит прем‘єр-міністра країни Аделя Абдул-Магді.

Магді звернувся до США з запитом про підготовку до виведення військ у телефонній розмові з держсекретарем США Майком Помпео у четвер, на основі відповідного рішення прийнятого парламентом країни після спецоперації США в якій було вбито іранського генерала Касема Солеймані. Магді звернувся до Помпео з запитом «направити представників для того, щоб забезпечити виконання рішення парламенту», повідомляє Reuters на основі заяви служби іракського посадовця.

Делегація США не обговорюватиме виведення військ, заявили у Держдепі у відповідь на запит Іраку. Речниця Держдепу США Морган Ортагюс назвала присутність американських військ «доцільною» і наголосила, що якщо буде надіслано делегацію до Іраку, вона займатиметься питаннями «найкращого поновлення нашого стратегічного партнерства, не обговорення виведення військ, а задля вірної, доцільної присутності наших сил на Близькому Сході».

«Все ж є необхідність у проведенні обговорення між урядами США та Іраку стосовно нашого фінансового, економічного та дипломатичного партнерства», - заявила Ортагюс.

В інтерв‘ю Fox президент США Дональд Трамп заявляв - якщо Ірак хоче, щоб Сполучені Штати пішли вони мають «повернути гроші, які ми вклали».

«Ми готові продовжувати обговорення з іракцями про правильну структуру», - заявив Помпео відповідаючи на питання преси про можливість виведення американських військ.

«Наша місія чітко визначена. Ми присутні, щоб проводити навчальну місію і допомогти іракським службам безпеки досягати успіху і продовжувати кампанію проти ІДІЛ та проти Даеш», - заявив Помпео.

Він також оголосив, про те, що в Державному департаменті працювала команда представників країн-членів НАТО над тим, як краще розподілити тягар діяльності в регіоні.

Дивіться також: Студія Вашингтон. Трамп: Сполучені Штати готові до всього