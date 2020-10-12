ВООЗ проти закриття економіки як основного засобу боротьби з COVID-19

Д-р Девід Набарро, посланець з питань подолання COVID-19 Всесвітної організації охорони здоров‘я закликав лідерів країн переглянути свій підхід до обмеження економічної діяльності у відповідь на поширення кронавірусу і припинити «використовувати обмеження діяльності (lockdowns) в якості основного методу контролю».

«Ми у ВООЗ не просуваємо обмеження діяльності в якості основного методу контролю цього вірусу», - заявив Набарро в інтерв‘ю журналу The Spectator. Такі обмеження, на думку експерта, виправдані лише як тимчасовий захід, «щоб купити час на реорганізацію, перегрупування, перебалансування ресурсів, захист виснажених працівників сфери охорони здоров‘я. Все ж, ми, скоріше, такого не робили б».

Для подолання пандемії важливі скоординовані дії різних країн і використання правильних інструментів. Таке переконання висловив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус під час виступу на засіданні стосовно Африки, організованому онлайн виданням Financial Times в понеділок, пише Reuters.

«Якщо ми відповідно використаємо наявні ресурси, ми зможемо це незабаром зупинити, - сказав Гебреєсус про пандемію. - Якщо ж ми не використовуватимемо ресурси, які маємо, то це може залишитись з нами на довгий час». Посадовець зазначив, що на вакцину від COVID-19 варто очікувати наприкінці 2020 року, або на початку 2021.

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