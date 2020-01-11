У США прокоментували заяву Ірану щодо збиття літака МАУ

«Нерозсудливі дії Ірану знову призвели до спустошливих наслідків». Так у адміністрації США відреагували на повідомлення Ірану про те, що рейс українських авіаліній МАУ помилково збила іранська ракета, інформує кореспондент «Голосу Америки» Стівен Герман.

«Це жахлива трагедія, - заявив високопосадовець США. - В кінцевому рахунку, Іран зробив жахливу помилку. Нерозсудливі дії Ірану знову призвели до спустошливих наслідків».

Посадовець закликав Іран поводитись відповідально.

«Тепер, більше ніж будь-коли, важливо, щоб Іран полишив свої безрозсудливі амбіції і почав поводитись як нормальна країна», - заявив високопосадовець.

Напередодні Іран визнав, що випадково збив український літак, і назвав причину авіакатастрофи "людською помилкою".

"Сумний день. Попередні висновки внутрішнього розслідування збройних сил: людська помилка у час кризи, спричинена авантюризмом США, призвела до трагедії", - написав міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Заріф у Twitter. "Наші глибокі вибачення та співчуття нашому народові, родинам загиблих та народів, які постраждали".

Жертвами катастрофи рейсу PS752 з Тегерана до Києва стали 82 громадяни Ірану, 57 громадян Канади, 11 українців, а також громадяни Швеції, Великої Британії, Афганістану та Німеччини.

Дивіться також: “Поруч з нами був рейс на Київ” – українка, яка була в аеропорту Тегерана 8 січня