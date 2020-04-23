Кількість випадків заражень на COVID-19 в Китаї може вчетверо перевищувати офіційні дані - дослідження

Під час першої хвилі епідемї коронавірусу COVID-19 в Китаї кількість інфікованих могла досягти 232 000 осіб, що в чотири рази більше, ніж офіційні дані про 55 000 інфікованих.

Про це йдеться в новому дослідженні гонконгських науковців, опублікованому в авторитетному науковому медичному виданні Lancet.

Китай протягом періоду з середини січня до початку травня сім разів переглядав визначення того, хто є хворим на COVID-19. Це мало суттєвий вплив на кількість зареєстрованих випадків.

Китай неодноразово критикували через невірне подання даних про епідемію. В середу Держсекретар США Майк Помпео звинуватив урядову комуністичну партію Китаю у цензурі і приховуванні інформації про COVID-19 та у знищенні зразків аналізів коронавірусу, які мали б допомоги з’ясувати походження хвороби.

У відповідь посол Китаю до США виступив з заявою про необхідність «серйозно переглянути основу цих важливих відносин між двома країнами» і назвав звинувачення США безпідставними.

Кількість заражених в Китаї, за офіційними даними склала 83 000. Кількість захворілих у світі перевищила 2,6 мільйона осіб.

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