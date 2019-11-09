Свободу слова не забезпечують, вводячи обмеження - в CPJ прокоментували нові ініціативи стосовно ЗМІ в Україні

За нової влади в Україні небагато змінилось в сфері захисту журналістів та забезпечення свободи ЗМІ, вважають у Комітеті захисту журналістів (CPJ) - базованої у Нью-Йорку впливової неприбуткової організації.

Про намагання Зеленського налагодити діалог зі ЗМІ, про загрози, які несуть нові парламентські ініціативи а також чим небезпечні театрализовані «маски-шоу» на Прямому каналі, ми поговорили з Гульнозою Саїд, координаторкою програм CPJ в Європі та Центральнїй Азії.

Прихід Володимира Зеленського на посаду президента в Україні не призвів до «докорінних змін у ситуації зі свободою ЗМІ в Україні», говоріть Саїд, однак відзначає дружню риторику президента до преси а також звільнення Романа Сущенка під час обміну полоненими.

«Ми бачимо більш дружню риторику, дружнє ставлення з боку президента Зеленського до журналістів і ми бачимо як він намагається покращити свій імідж, встановити нові відносини з журналістською громадою, організувавши безпрецедентний медіа-марафон, наприклад, а також інші події, запросивши журналістів до своєї резиденції», - зауважує активістка.

Однак, докорінних змін, на її думку, бракує. «Стосовно ж того як власне журналісти оцінюють цю ситуацію - очевидно, від нового президента є великі очікування, бо багато українців пов‘язували надії з його обранням і досі, гадаю, не відбулось істотних змін в плані політичного середовища для журналістів, за виключенням обміну полоненими з Росією. В цьому випадку ми бачили звільнення Романа Сущенка і повернення його до України».

Для того, щоб справді змінити ситуацію, урядові насамперед варто приділити увагу захисту журналістів-розслідувачів, переконана експерт.

«Якщо нова влада України хоче продемонструвати повагу до безпеки журналістів та захисту ЗМІ, насамперед, потрібно поважати і підтримувати проекти журналістів-розслідувачів, такі як «Схеми», не наражати їх на небезпеку, а, на жаль, це трапилось з журналістами «Схем» та «Слідства» та іншими за Порошенка і, на жаль, це триває і за президентства Зеленського».

Водночас, експертка зауважила, що такі дії як постановочне «маски-шоу» в ефірі, яким канал «Прямий» хотів проілюстувати можливе захоплення ЗМІ, є «неприйнятними» і «шкідливими для довіри глядачів». «Якщо працюєш в небезпечному середовищі, такого не варто робити, - говорить Саїд. - Загалом такі шоу та театралізовані вистави можуть призвести до того, що наступного разу люди не повірять, якщо щось серйозне трапиться». Канал вибачився за те, що показав постановочне «маски-шоу».

Негативно позначитись на безпеці журналістів, чи свободі ЗМІ можуть і деякі ідеї в законодавчій сфері, що наразі обговорюються в Україні, вважає експертка.

Занепокоєння викликає нещодавня заява міністра культури, молоді та спорту, який висловився за посилення відповідальності журналістів за маніпуляцію інформацією. «Коли намагаються криміналізувати якусь діяльність, це викликає занепокоєння, - говорить Саїд. - Свободу слова та безпеку журналістів у будь-якій країні не забезпечують шляхом криміналізації діяльності, або через запровадження тих чи інших обмежень».

Також оголошення про можливу ініціативу парламентської фракції «Слуга народу» передбачити можливість санкцій для збиткових ЗМІ викликає занепокоєння. Не влада, а глядачі та читачі мають вирішувати, чи є те чи інше ЗМІ життєздатним, наголошує Саїд.

«Влада не повинна вирішувати, які ЗМІ є життєздатним, або добрим з політичної точки зору, або хто є гарним журналістом та інше. Не варто, щоб парламент дивися на ЗМІ з точки зору того, наскільки вони прибуткові.

Як в будь-якій країні з ринковою економікою, ринок має зрештою вирішити, чи виживе те чи інше ЗМІ, чи цікаве воно, безстороннє, чи надає воно гарний і якісний контент чи люди бажають його читати, або дивитись, або воно не є економічно життєздатним и має закритись», - переконана експертка.

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