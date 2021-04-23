«З думкою про Україну». В комітеті Конгресу США схвалили законопроект щодо протидії російській корупції

Комітет з міжнародних справ Палати представників США схвалив законопроект «Про протидію клептократії Росії та інших країн» (CROOK).

«Корупція - це загроза національній безпеці, якій ми маємо протидіяти», - заявив сенатор США Бен Кардін у своєму привітанні Комітету з приводу прийняття рішення. Кардін закликав Палату представників якомога швидше надіслати законопроект до Сенату.

У спільній статті з сенаторм Вікером, опублікованій минулого місяця, Кардін, зокрема, зазначав: «Не так давно, найбільших супротивників США об‘єднувала комуністична ідеологія. Сьогодні, найчастіше визначальною для них є політична корупція - авторитарні лідери використовують урядові важелі для самозбагачення та оборони від політичних опозиції».

Законопроект передбачає створення урядового «Фонду з антикорупційних дій», кошти з якого будуть спрямовуватись на допомогу іноземним урядам в розбудові антикорупційних інституцій та правил, розслідуванні корупційних дій та покаранні за корупцію, а також протидії спробам інших урядів, зокрема Росії та Китаю використовувати корупцію в якості інструменту зловмисного впливу за кордоном.

Фонд буде отримувати кошти від частини виплат за штрафами, передбаченими законом США «Про корупцію за кордоном» (FCPA). Це дозволить на 16 мільйонів доларів щорічно збільшити урядові ресурси для такої діяльності, порівняно з багаторічними програмами, які зараз діють в уряді США на допомогу іншим країнам в боротьбі з корупцією, говорить радник Гельсінської комісії Пол Массаро.

«Це справді істотне збільшення, - говорить Массаро в коментарі «Голосу Америки». - Йдеться про значно більші ресурси. Я справді сподіваюсь на прийняття цього закону, щоб була воля до використання штрафів за FCPA для боротьби з корупцією. Бо не варто лише карати корупцію, потрібно їй запобігати».

Такі кошти можна буде більш швидко використати на підтримку антикорупційних програм там, де є політична воля, говорить Массаро. Він вказує, що автори законопроекту думали про історичну можливість для подолання корупції, що склалась після революції Гідності в Україні. «Однозначно, це було з думкою про Україну, як одну з основних країн», - додає він.

Якби Сполучені Штати мали Фонд антикорупційних дій, ми могли б значно посилити роботу хоробрих реформаторів та вствновити тривалі зміни і, зрештою, зміцнити безпеку Сполучених Штатів

Сенатори Кардін та Вікер так писали зокрема про історичну можливість подолати корупцію в Україні, яка відкривалась після Революції Гідності: «Уявіть, якби Сполучені Штати могли більше надати ресурсів на подолання корупції Україні після Революції Гідності 2014 року, або після Оксамитової революції у Вірменії в 2018 році, або Малайзії після виборів 2018 року. Якби Сполучені Штати мали Фонд антикорупційних дій, ми могли б значно посилити роботу хоробрих реформаторів та вствновити тривалі зміни і, зрештою, зміцнити безпеку Сполучених Штатів».

«Ми сподіваємось, звичайно, що такі демократичні можливості, які ми бачили в Україні, відкриватимуться і деінде в світі. Ми матимемо багато можливостей просувати верховенство права за кордоном», - додає Массаро.

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