Апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича

Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт екс-президента України Віктора Януковича у справі про організацію насильницьких злочинів при розгоні Майдану 18-20 лютого 2014 року.

Про це повідомили судді на засіданні 16 листопада.

Рішення ухвалено після розгляду апеляційної скарги, поданої захистом, на ухвалу Печерського райсуду Києва від 12 травня 2020 року. Ця ухвала передбачала заочний арешт екс-президента-втікача.

Причиною скасування такого запобіжного заходу стали «чисельні процесуальні порушення та непідтвердженість підозри»,– пояснив «Громадському» один з адвокатів Януковича Ігор Федоренко. Як він повідомив, справу заново розглядатиме суд першої інстанції.

Нагадаємо: наразі чинним щодо Януковича залишається вирок в іншій справі, про державну зраду. 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно засудив екс-президента до 13 років позбавлення волі, визнавши його винним у держзраді та пособництві у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації. 2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд розглянув цей вирок і залишив його без змін. Тоді ж таки адвокати Януковича пообіцяли оскаржити і це рішення у Верховному суді України.

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