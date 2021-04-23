SpaceX відправила 4 астронавтів на МКС. Вперше повторно використано ракету та капсулу «Дракон»

Компанія SpaceX відправила нову команду астронавтів до МКС. Запуск відбувся в п‘ятницю зранку з космодрому у Флориді, США. Астронавти успішно досягли орбіти і мають пришвартуватись до Міжнародної космічної станції в суботу.

До експедиції увійшли астронавти трьох країн: американці Шейн Кімбру та Меган МакАртур, японець Акіхіко Хошіде та француз Томас Песке. Вони проведуть на борту МКС півроку.

Компанія Ілона Маска SpaceX протягом останніх місяців доставила вже 10 астронавтів в космос. «Наше партнерство зі SpaceX було надзвичайним», - говорить в.о. Адміністратора НАСА Стів Юрчик.

НАСА інвестувало 3 мільярди доларів до програми запуску астронавтів SpaceX а також підтримує відповідну програму Boeing, яка перебуває на стадії розробки. Така співпраця дозволяє американській космічній агенції не вдаватись до послуг російського «Союзу». У SpaceX вказують - відправка астронавтів їхньою компанією коштує дешевше, приблизно 55 мільйонів доларів за астронавта, ніж оплата за відповідні послуги Росії, де така послуга коштувала біля 85 мільйонів доларів.

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