«Правда химерніше за вигадку» - Ілон Маск про те, як «лак для нігтів» міг завадити запуску SpaceX

Запуск Falcon 9 компанії SpaceX, що мав відбутись 2 жовтня, було скасовано через неочікувану проблему.

Частинки покриття подібного до «лаку для нігтів» завадили проведенню запуску. Про це заявив віце-президент SpaceX Ганс Кенінгсманн під час брифінгу в американській космічній агенції НАСА цього тижня.

«Правда химерніше за вигадку», - прокоментував повідомлення про проблему в пресі засновник SpaceX Ілон Маск.

Під час запуску 2 жовтня, два з дев’яти двигунів ракети могли стартувати завчасно, повідомив Кенінгсманн. Обстеження одного з двигунів виявило, що вентиляційний отвір у двигуні містив залишки лакового покриття, що використовується при виробництві ракети для захисту її частин.

«Гарна аналогія - це лак для нігтів», сказав Кенінгсманн, зауваживши що це покриття мало червоний колір.

«Ми могли продемонструвати, що після усунення маскувального лаку з отвору клапана, двигун працював абсолютно нормально», - сказав посадовець компанії.

На тепер, НАСА планує провести статичний тест запуску ракети 9 листопада і запустити пілотовану ракету 14 листопада. Crew Dragon, згідно з планами, прибуде до космічної станції15 листопада.

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