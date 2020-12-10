Маск привітав команду із запуском прототипу ракети, хоча той і завершився вибухом

Прототип ракети SpaceX Starship вибухнув під час завершення тестового запуску в середу.

Випробування відбувались в рамках проекту з розробки ракети, спроможної в майбутньому надіслати 100 тон вантажу та людей на Марс. SpaceX транслювала запуск наживо.

Під час тестування, компанія мала перевірити дію трьох розроблених нею двигунів Raptor, які, за задумом, повинні були вивести ракету на задану висоту.

Після запуску автоматизована ракета контрольовано знизилась і вибухнула під час приземлення. Коментуючи вибух, засновник та керівник компанії SpaceX Ілон Маск у Twitter зауважив, що «швидкість приземлення була зависокою», але привітав команду SpaceX із тим, що вони отримали необхідні дані під час експерименту.

«Вітаю команду SpaceX!» - написав Маск у Twitter. «Марсе, ми йдемо!» - додав Маск в іншому твіті.

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