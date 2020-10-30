У США кількість заражень COVID-19 склала майже 90 000 в четвер. Експерти попереджають про найважчі місяці пандемії

Кількість нових заражень COVID-19 у США склала біля 88 500 за добу в четвер, що більш ніж на 9 000 випадків перевищило дані попереднього дня, повідомив Університет Джонса Гопкінса.

Наступні два місяці будуть найважчими з початку пандемії, розповів колишній високопосадовець Адміністрації США з контролю над продуктами харчування та ліками Скотт Готтліб в інтерв‘ю CNBC. Він закликав не зменшувати рівень пересторог проти вірусу, утриматись цього року від великих родинних свят і відзначити американське осіннє свято День подяки в широкому родинному колі вже в 2021 році. «Гадаю, ми будемо святкувати разом в 2021, День подяку 2021 року. Потрібно пережити наступні пару місяців. Це найважчий час пандемії».

Раніше цього місяця з подібним закликом до американців звернувся і головний інфекціоніст США д-р Ентоні Фаучі. «Мій День подяки цього року буде дуже відмінним, - сказав він в інтерв‘ю CBS раніше цього місяця. - Я б хотів святкувати із своїми дітьми, але мої діти мешкають в трьох різних штатах і, щоб їм суди дістатись, вони всі мають пройти через аеропорт, сісти на літак і їхати громадським транспортом». Фаучі закликав американців цього року приймати рішення про родинні святкування в залежності від того наскільки близько живуть родичі і на ризики зараження під час подорожей.

Впливова бізнес асоціація США, Американська торгова палата, закликала своїх членів та владу на місцях запровадити вимогу носити маски а також посилити протиепідемічні заходи.

У США загальна кількість заражень на коронавірус склала 8,9 мільйона, щонайменше 228 000 осіб померло.​

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