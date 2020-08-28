Засновник Amazon Джефф Безос став найбагатшою людиною планети

Статки мільярдера, засновника корпорації з онлайн торгівлі Amazon, Джеффа Безоса перевищили 200 мільярдів доларів, що зробило його найбагатшою людиною за всю історію, відповідно до Індексу мільярдерів Bloomberg.

Статки мільярдера зросли більш ніж на 80 мільярдів доларів з січня, зокрема через істотне зростання вартості акцій компанії Amazon на тлі зростання попиту на онлайн послуги в часи пандемії коронавірусу, пише Business Insider.

Біля маєтка Безоса в Вашингтоні в четвер відбулась акція протесту. Сотні протестувальників вимагали підвищення мінімальної заробітньої платні на підприємствах, що належать мільярдеру до 30 доларів на годину з теперішніх 15 доларів.

Репортер видання Washington Examiner розмістив відео у Twitter, на якому видно, як відбувався протест а також промову одного з лідерів протесту Крістіана Смала, якого, як повідомляється, звільнили з компанії Amazon, після того, як він виступав за посилення безпеки робочих умов.

Протестувальники спорудили макет гільйотини перед парадним входом до оселі Безоса.

Безос не єдиний американський мільярдер, статки якого швидко зростають. Статки Ілона Маска перевищили 100 мільярдів доларів, повідомив Bloomberg в середу. Агентство також зауважило, що статки найбагатшою людей загалом зросли на 809 мільярда доларів за часи пандемії.

Крім Маска та Безоса, статки ще двох мільярдерів перевищують 100 000 - Білла Гейтса та Марка Цукерберга, пишуть ЗМІ.

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