Затор у Суецькому каналі розблоковано, але суперечки щодо компенсації збитків можуть тривати роками

Останні 60 з 422 кораблів, які стояли в заторі, чекаючи відновлення руху через Суецький канал, змогли пройти каналом у суботу. Про це повідомила адміністрація Суецького каналу в Єгипті.

«Всі кораблі, які чекали на прохід цим водним шляхом із часу зупинки ... Ever Given завершили прохід», - заявив голова адміністрації каналу Осама Рабі в суботу.

Майже тиждень рух каналом, який обслуговує біля 12 відсотків світового товаропотоку, було заблоковано, після того, як гігантський контейнеровоз Ever Given сів на мілину. В понеділок судно вдалось посунути і кораблі почали проходити каналом.

Триває розслідування інциденту а також юридичні суперечки навколо питання компенсації збитків.

Адміністрація каналу оцінює втрати Єгипту від закриття каналу у 12-15 мільйонів доларів щодня. Раніше цього тижня Рабі заявляв, що Єгипет заслуговує на мільярд доларів компенсації за інцидент.

Власник корабля японська компанія Шоей Кісен Каїша заявила, що вестиме переговори з каналом щодо компенсації. Компанія все ж не хоче покривати збитки самотужки. Вона звернулась до морського правила «загального середнього», коли власник вантажу може долучитись до покриття збитків для того, щоб звільнити судно із масштабної аварії, пише The Washington Post. Видіння припускає, що компанія IKEA, яка перевозила меблі на цьому контейнеровозі, сплатить частину витрат до того, як її вантаж буде їй повернуто.

Більшість збитків, за очікуваннями, покриють страхувальники, однак варто очікувати і на багатомільйонні суперечки. Такі справи можуть тривати роками, пише The Independent.

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